Умерла в возрасте 100 лет «самая высокая женщина МИД РФ» Галина Петухова

Умерла сотрудница советского министерства иностранных дел Галина Петухова, ставшая известной как «самая высокая женщина МИД». Ей было 100 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что Галина Павловна ушла из жизни 23 марта. О том, где состоится церемония прощания и похороны, не сообщается.

Галина Петухова окончила Московский институт востоковедения и в 1944 году начала свой карьерный путь в секретариате министра иностранных дел Вячеслава Молотова. В 1949 году ее перевели в МИД СССР, а в 1951 году предложили место в канцелярии отдела стран Среднего Востока МИД, который занимался Турцией, Ираном, Афганистаном.

Стройную и высокую (184 сантиметра) Петухову прозвали «самой высокой женщиной МИДа», сообщает РЕН ТВ.

Ранее в зоне спецоперации погиб при выполнении боевого задания бывший хоккеист команды «Сокол-99» Евгений Константинов. Ему было 25 лет.