Умерла в подъезде: на Урале похоронили 15-летнюю школьницу, которая возглавляла банду и грабила магазины

В Верхней Пышме простились с 15-летней девочкой, умершей в подъезде на руках у друзей. Она была главарем группы подростков, которая грабила магазины, передает Ura.ru.

Журналистам об этом рассказал знакомый семьи. Мужчина после церемонии прощания заявил, что за школьницей наблюдали сотрудники правоохранительных органов. Они знали, что девочка возглавляет банду подростков, которая грабит магазины.

«Многие из неблагополучных семей. Ребят — после того, как их поймали, — передали на поруки местным авторитетам», — рассказал собеседник.

Несовершеннолетнюю похоронили на Среднеуральском кладбище. Она умерла 28 января. Школьница вместе с приятелями пробралась в дом на Эльмаше, там приятели начали есть сухарики и пить энергетики. В какой-то момент девочке стало плохо — она забилась в конвульсиях и перестала дышать. По предварительной версии, подросток мог надышаться газом.

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