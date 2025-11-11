Умерла в хосписе страдавшая деменцией звезда «Брюса всемогущего» Сэлли Керкленд

Умерла голливудская актриса Сэлли Керкленд, сыгравшая в фильмах «Брюс всемогущий» и «Джон Ф. Кеннеди». Ей было 84 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Однако известно, что актриса долгое время страдала от деменции. Последние дни она провела в специализированном хосписе и скончалась после резкого ухудшения состояния во вторник, 11 ноября, сообщает Daily Mail.

Кроме того, в прошлом году Сэлли сломала четыре кости: в шее, правом запястье и левом бедре. У нее также развились две отдельные опасные для жизни инфекции. Родственникам звезды даже пришлось открыть сбор для пожертвований, так как страховка не покрывала дорогостоящее лечение.

Керкленд дебютировала в кино в 1960 году в картине «Трещина в зеркале». В 1962 году стала первой актрисой, которая оголилась перед зрителями на сцене театра в Нью-Йорке.

В ее фильмографии картины «Рядовой Бенджамин», «Лучшие из лучших», «Встреча двух сердец», «Афера». За роль в драме «Анна» Сэлли получила номинацию на премию «Оскар» и удостоилась «Золотого глобуса».

В 2023 году она снялась в комедии «80 для Брейди».

Ранее сообщалось, что бывший лидер синти-поп-группы Living In A Box Ричард Дэрбишир умер в возрасте 65 лет.