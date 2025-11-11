Лидер синти-поп-группы Living In A Box Ричард Дэрбишир умер в возрасте 65 лет

В Лондоне умер бывший фронтмен заметной в 1980-х синти-поп-группы Living In A Box Ричард Дэрбишир. Ему было 65 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что он ушел из жизни в понедельник, 10 ноября.

«Нам всем очень грустно, но память о нем и его песни будут жить», - говорится в некрологе семьи артиста, который приводит Mirror.

Музыкальная карьера Дэрбишира началась в 1980 году. В составе Living In A Box он выступал с 1985 года. Покинул группу в 1989 году после того, как кадровые изменения на лейбле привели к творческим разногласиям во время записи их третьего альбома.

В 1994 году выпустил сольную пластинку, а также увлекся продюсированием. В последние годы жизни проводил в Лондоне мастер-классы по написанию песен.

Ранее в Норвегии скончался вокалист группы Bjelleklang Роберт Скролсвик. Ему было 65 лет. Причиной смерти стал прогрессирующий боковой амиотрофический склероз (БАС).