Умерла в больнице 94-летняя итальянская актриса из «Калигулы» Адриана Асти

Умерла итальянская актриса Адриана Асти. Ей было 94 года. Последние дни жизни звезда театра и кино провела в больнице. Об этом сообщает La Repubblica.

Источник издания рассказал, что Асти была госпитализирована в начале июля. В клинике «Вилла Салария» она провела двадцать дней, а в ночь с 30 на 31 июля ее состояние резко ухудшилось, и она скончалась. Точная причина смерти актрисы не называется.

Похороны Адрианы пройдут 1 августа в церкви Деи-ла-Фитр на площади Пьяцца дель Пополо в Риме.

Отметим, что артистка дебютировала на экране в 1948 году. После она снималась в проектах «Калигула», «Рокко и его братья», «Людвиг», «Призрак свободы», «Зорро» и многих других. Параллельно Асти выступала и на театральной сцене. Последний фильм с участим Адрианы вышел в 2018 году.

Ранее умер актер Дэвид Арге. Ему было 65 лет. Он боролся с онкологическим заболеванием.