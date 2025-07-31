Причиной смерти стало онкологическое заболевание: ушел из жизни 65-летний актер Дэвид Арге

Австралийский актер театра, кино и телевидения, сценарист Дэвид Арге ушел из жизни. О кончине деятеля культуры сообщает Российская газета со ссылкой на зарубежный источник.

Как 65-летний Арге встретил свою смерть, пока информации нет. В некрологе лишь говорится о том, что актер страдал от онкологического заболевания. Вероятно, его кончина связана с недугом.

Дэвид родился в Мельбурне. Он получил образование в Национальном институте драматического искусства. Сначала он решил испробовать себя в стендапе, а затем состоялся его театральный дебют.

Арге снимался в кино с 1970-х. Например, он сыграл в таких картинах, как зоохоррор «Кабан-секач» и «На последнем берегу» — экранизация постапокалиптической книги Невила Шюта в версии Рассела Малкэя.

Ранее сообщалось о смерти голливудского монтажера Дона Циммермана. Он известный по работам над фильмами «Рокки» и «Ночь в музее».