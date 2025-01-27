Умерла получившая гражданство РФ американская писательница Сюзанна Масси

Умерла американская писательница, бывший советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси. Ей было 94 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет информации о том, где состоятся похороны. Известно, что писательница ушла из жизни 26 января в окружении своей семьи.

«Ушла из жизни Сюзанна Масси - большой друг России, наш любимый автор и замечательный человек. Она писала книги о русской культуре, помогала в качестве внештатного советника США президента Рейгана понимать нашу страну, снимая клише враждебности», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте издательства «Весь мир».

Сюзанна Масси в совершенстве владела русским языком и приняла православие. В 2021 году получила российское гражданство.

В сообщении издательства отмечается, что перед смертью писательницу причастил и исповедал священник. Кроме того, Сюзанна попросила кремировать ее, а часть праха оставить в России, неподалеку от Павловского дворца под Санкт-Петербургом.

Сюзанна Масси является автором поэтического сборника «Живое зеркало: пять молодых поэтов Ленинграда», а также книг «Земля Жар-птицы. Краса былой России», «Павловск: Жизнь русского дворца», «Доверяй, но проверяй. Уроки русского для Рейгана. Мои воспоминания».

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