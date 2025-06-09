Умерла в 92 года последняя внучка Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева

В Париже на 93-м году жизни скончалась Ольга Алексеева-Мардухаева — последняя внучка театрального режиссера Константина Станиславского. Об этом сообщили на сайте музея Московского художественного академического театра (МХАТ).

Прощание состоится 10 июня в Трёхсвятительском кафедральном храме Парижа.

В театре подчеркнули, что почти вековая биография Ольги Игоревны соединила Францию и Россию. Хотя детских воспоминаний о знаменитом деде сохранилось немного, она посвятила себя сохранению его творческого наследия. В окружении говорят, что женщина была скромным человеком.

«Ольга Игоревна в редких интервью говорила о непричастности к славе предков: «Да, мы потомки великих людей. Но нашей-то заслуги в этом нет. У нас своя жизнь, свои, пусть маленькие, достижения. Мне кажется, нужно правильно соотносить свое истинное положение в мире со славой минувших времен», — процитировали ее слова в пресс-службе.

Ранее мы писали о том, что умерла в 95 лет одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская. Она 60 лет проработала в музее, удостоилась звания заслуженного работника культуры России.