Умерла в 91 год итальянская актриса из сериала «Анна Каренина» Леа Массари

Умерла итальянская актриса Леа Массари. Она работала вместе с Микеланджело Антониони и Марио Моничелли. Артистке был 91 год. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Как стало известно СМИ, Леа скончалась еще 23 июня, однако родственники сообщили новости лишь спустя два дня. Отмечается, что близкие хотели похоронить актрису без лишнего шума. Она ушла из жизни в своем доме на Сардинии, где жила последние годы с тремя собаками.

Прощание прошло в закрытом формате в кафедральном соборе Сутри. Похоронили Массари на муниципальном кладбище.

Леа Массари снималась с такими звездами как Жан-Поль Бельмондо, Ив Монтан, Мишель Пикколи и другими. В ее фильмографии проекты «Трудная жизнь», «Мечты умирают на рассвете», «Мелочи жизни», «Непокоренный», сериал «Анна Каренина», «Страх над городом» и еще более 50 работ.

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