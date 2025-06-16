Умер в возрасте 81 года член Союза кинематографистов России Расим Даргях–заде

Умер заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России Расим Ильяс оглы Даргях–заде. Ему был 81 год.

Информацию о смерти подтвердили на сайте Союза кинематографистов России.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о том, где и когда состоится церемония прощания с кинодеятелем.

Расим Ильяс оглы Даргях–заде окончил Азербайджанский институт нефти и химии, а после получил диплом Московского института управления.

После учебы печатался в различных изданиях, специализирующихся на кино. Был директором и худруком московского «Дома Ханжонкова».

Под руководством Расима Ильяс оглы Даргях–заде было подготовлено и проведено семь фестивалей, включая «Любить по-русски» и «Кино Победы».

Ранее на 99-м году жизни скончался французский артист Марк'о (также известный как Марк'О и Марк, О). Его настоящее имя – Марк-Гилберт Гильоман.