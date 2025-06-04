Умерла в 88 лет исполнительница песен в «Мужчине и женщине» Николь Круасиль

Умерла на 89-м году жизни актриса и певица Николь Круасиль. Именно она исполняла песни в фильме «Мужчина и женщина» режиссера Клода Лелуша. Об этом сообщает France Info.

Родственники французской звезды подтвердили в беседе со СМИ информацию о ее смерти 4 июня. По их словам, последние дни жизни Николь провела в Париже. Долгое время она тяжело болела, и так и не смогла поправить здоровье. Точный диагноз актрисы не уточняется.

Режиссер Лелуш также отреагировал на новости о кончине артистки. Они вместе работали над многими фильмами. Постановщик отметил, что ее присутствие, чувствительность и огромный талант сильно повлияли на его жизнь.

Николь Круасиль в начале карьеры много выступала в клубах, пыталась работать в США. С Лелушем она встретилась, когда вернулась во Францию. В фильмографии актрисы проекты «Прекрасная англичанка», «Мегрэ», «Отверженные», «Золотая клетка» и другие.

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