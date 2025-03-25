Mk.ru: в Москве умер 59-летний тележурналист Константин Цивилев

В Москве умер известный тележурналист Константин Цивилев. Мужчине было 59 лет. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, он скончался в понедельник, 24 марта в своей квартире на Пятницком шоссе. Подробности смерти не приводятся, причина не сообщается.

Константин Цивилев окончил институт культуры и вел многочисленные передачи на ТВ. Среди них были такие программы, как: «Времечко», «Сегоднячко», «Иванов, Петров, Сидоров», «Жидкие гвозди», «Что новенького?», «Дела житейские».

Тележурналист выпустил три книги и снял 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории».

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