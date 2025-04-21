Умерла в 82 года последняя из рода Строгановых баронесса Элен де Людингаузен

Умерла последняя представительница знаменитого рода Строгановых Елена Строганова (баронесса Элен де Людингаузен). Ей было 82 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Пермского землячества.

По данным источника, женщины не стало 20 апреля. Елена Строганова была почетным членом Пермского землячества. Она была известна своей подвижнической деятельностью по восстановлению строгановских традиций, патриотизмом и любовью к Родине.

В 1992 году Строганова создала Международный Строгановский благотворительный фонд, который принимал широкое участие в восстановлении Строгановского дворца в Санкт-Петербурге, церквей и зданий в Сольвычегодске Архангельской области, памятников архитектуры в Пермском крае.

В 2018 году на Первом канале вышел фильм «Строгановы: Елена последняя».

«Для жителей городов Пермского края, связанных с историей рода Строгановых, баронесса всегда являлась символом традиций и преемственности истории», – говорится на сайте землячества.

Информация о причине смерти и дате похорон не приводится.

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