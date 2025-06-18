Умерла в 80 лет народная артистка России Наталья Тенякова

Народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни. О кончине актрисы сообщили в Telegram-канале МХТ имени А. П. Чехова.

В театре рассказали, что Тенякова умерла в ночь с 17 на 18 июня. Причина смерти пока не уточняется. Напомним, что в 2024 году появились новости об ухудшении здоровья актрисы. СМИ писали, что Наталье стало дурно прямо перед спектаклем, из-за чего пришло вызывать медиков. Позже артистка пояснила, что причиной ее плохого самочувствия были магнитные бури.

Наталья Тенякова до последнего не оставляла профессию и продолжала играть на сцене МХТ. В театре отметили, что она задавала всем своим коллегам почти недостижимую планку.

«Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем», - сообщили в пресс-службе.

Актриса активно снималась и в кино. В ее фильмографии числятся проекты «Француз», «Отцы и дети», «Гора самоцветов», «Любовь и голуби», «Гроза над Белой» и многие другие.

О дате и месте прощания с Натальей Теняковой будет сообщено позже.

Ранее умерла актриса Розита Алонсо, сыгравшая в «Распутине».