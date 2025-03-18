Умерла в 79 лет снявшаяся в «Студентке» народная артистка России Нина Токуренова

Умерла народная артистка России Нина Токуренова, сыгравшая в фильме «Студентка». Ей было 79 лет. Причина смерти пока не разглашается.

Информацию о кончине актрисы разместили на сайте Министерства культуры Республики Бурятия. В некрологе отметили, что она была яркой звездой театра и искусства.

«Она внесла неоценимый вклад в развитие национальной культуры, сохраняя традиции и открывая новые горизонты для театрального искусства. Её работы на сцене Бурятского драматического театра стали эталоном мастерства, а участие в постановках — событием, которое объединяло поколения», - сказано в заявлении.

Также смерть Токуреновой подтвердила ее коллега Лариса Егорова. Она сообщила, что скончавшаяся актриса многие годы руководила гастрольными группами и писала сценарии для мероприятий.

Прощание с Ниной Токуреновой пройдет 21 марта с 11:00 до 13:00 в Бурятском академическом театре драмы им. Хоца Намсараева.

Ранее умерла советская актриса Тамара Кривцова.