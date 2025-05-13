Умерла в 77 лет редактор и член Союза кинематографистов Валентина Малюкова

Умерла член Союза кинематографистов России Валентина Малюкова. Женщина скончалась 8 мая в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе профобъединения.

Авторы некролога принесли соболезнования и отметили, что Валентина Олеговна внесла значительный вклад в дело пропаганды отечественного кинематографа. О причинах смерти и дате похорон информации нет.

Валентина Малюкова родилась 14 июля 1947 года. Она окончила Московский государственный институт имени В.И. Ленина. Ее карьера началась в киностудии имени Горького. С 1987 по 1995 гг. она была главным редактором национальной кинопремии «Ника».

Она также была редактором программ кинофестивалей «Кинотавр» в Сочи, «Окно в Европу» в Выборге, «Созвездие», «Всполохи» в Архангельске, «Южные ночи» в Геленджике и «Земля отцов – наша земля» в Усть-Лабинске.

Ранее мы писали о том, что народная артистка России Ольга Широкова умерла на 80-м году жизни. Женщина дважды отказалась от госпитализации перед смертью. Муж вызывал ей скорую помощь.