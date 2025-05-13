Народная артистка России Ольга Широкова умерла на 80-м году жизни

12 мая скончалась народная артистка России Ольга Широкова. Ей было 79 лет.

О смерти актрисы сообщил Московский театральный центр «Вишневый сад», где она служила на протяжении 30 лет.

Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года. После окончания актерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского была приглашена в труппу МХАТ им. Горького, где проработала 27 лет. С 1995 года стала ведущей актрисой центра «Вишнёвый сад» под руководством Александра Вилькина.

Коллеги Ольги Широковой назвали ее выдающейся актрисой, без которой «осиротел» центр.

«Способная создать яркий и запоминающийся образ в любой роли, она умела наполнить своих героинь теплотой, светом и стремлением к гармонии и любви, несмотря на превратности судьбы», - говорится в некрологе.

Ее лучшими ролями стали: Аманда в «Стеклянном зверинце», Эдда в «Танго бабочки», Лидия Жербер в «Старомодной комедии», Ольга Берггольц в спектакле «Как быстро кончается жизнь…» и многие другие. Место и дата прощания с артисткой будут известны позднее.

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