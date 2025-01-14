«Они давно расстались»: Ярослав Бойко не пришел на похороны Евгении Добровольской

Актер Ярослав Бойко не пришел на похороны народной артистки РФ Евгении Добровольской. В 2002 году она родила от него сына Яна.

О том, что отца молодого человека не было, сообщила сотрудница МХТ им. Чехова.

«Бойко не было, да его никто и не ждал. Они давно расстались, у каждого своя жизнь», - сообщила она сайту Woman.ru.

Собеседница вспоминает об актрисе как светлом человеке, которая никогда не проходила мимо. По ее словам, Добровольская долго скрывала болезнь – не хотела, чтобы знали про это.

«Бойко не было. Но многие заезжали на машинах во внутренний двор, чтобы не привлекать внимание к себе», — добавила она.

Напомним, актриса скончалась от рака желудка 10 января. Она перенесла несколько курсов химиотерапии, но с осени уже не могла ходить самостоятельно. Ложиться в хоспис Добровольская отказывалась.

Актриса трижды была замужем. С Бойко у нее произошел роман на съемочной площадке, мужчина был женат. Добровольская забеременела, но скрыла это. Актер познакомился сыном, когда тот был уже взрослым. Сейчас Яну 22 года, он носит фамилию матери.

26 декабря Добровольской исполнилось 60 лет. На юбилее она призывала друзей не плакать и говорила, что умирает.