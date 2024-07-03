Умерла в 71 год известная артистка цирка и дрессировщица Майя Федорова

Умерла на 72-м году жизни легендарная цирковая артистка, гимнастка, дрессировщица Майя Федорова. По предварительным данным, причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Отмечается, что артистка цирка будет похоронена 4 июля в подмосковном городе Пушкино, микрорайон Новая Деревня.

В 1971 году Майя Федорова стала участницей Молдавского циркового коллектива, она работала на аттракционе под названием «Поющие бизоны». Кроме того, она была задействована в воздушном номере «Неземная любовь». Она исполняла роль вместе с мужем Игорем Федоровым. В 1988 году артистка овдовела.

В 1991 году на арену цирка вышел и сын пары. Майя Федорова выступала с ним в комедийном номере с белыми животными и голубями, а также одним черным котом, сообщает aif.ru.

Ранее умер пианист и заслуженный деятель искусств России Георгий Федоренко. Ему было 86 лет.