Умерла в 68 лет актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Ирина Кушнир

Умерла заслуженная артистка РФ Ирина Кушнир, известная по работе в театре и съемкам в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия». Ей было 68 лет.

О смерти сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Смерть Кушнир наступила 10 апреля. Причина неизвестна.

Прощание с актрисой состоится 17 апреля в крематории в Петербурге. Прийти могут все желающие, говорится в сообщении Театра «На Литейном», где Кушнир служила с 1988 по 2025 годы.

В некрологе отмечается, что актрису любили коллеги и зрители.

«В каждой своей роли она сохраняла уникальность, при этом умела быть разной, необычной, непредсказуемой и самобытной», - отметили в театре.

Кушнир родилась 21 ноября 1956 года. Окончила училище имени Щукина. 10 лет работала в Ленинградском государственном театре Ленинского комсомола («Балтийский дом» - прим.). С начала 1980-х годов стала появляться на экране. Снялась в проектах «Литейный», «Мелкий бес» и других.

Ранее сообщалось о смерти актрисы «Ленкома» Нины Горшковой. Известно, что 90-летняя актриса долго болела.