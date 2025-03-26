Трижды становился лауреатом премии «Книга года»: автор бестселлеров Раду Цурулеску ушел из жизни

Румынский театральный режиссер, драматург, писатель Раду Цурулеску. Автору бестселлеров было 76 лет. Причина его смерти не уточняется.

О кончине переводчика и публициста сообщили представители Союза писателей страны, передает Российская газета. Раду приходится племянником художнику Иону Цурулеску.

Произведения автора начали активно публиковаться в 70-х годах прошлого века. Раду трижды становился лауреатом премии «Книга года». Тексты Цурулеску читают во многих странах мира. Его знают в Австрии, Франции, Чехии, Италии, Германии, Болгарии, Венгрии, Израиле и Сербии. С успехом в местных театрах ставятся и пьесы румынского драматурга.

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