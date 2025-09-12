Умерла в 30 лет от рака экс-баскетболистка московского «Динамо» Тиана Мангакайя

Умерла бывшая баскетболистка московского «Динамо» и сборной Австралии Тиана Мангакайя. Ей было 30 лет.

Причиной смерти стал рак молочной железы, с которым спортсменка боролась с 2019 года. Тиана прошла несколько курсов химиотерапии и удаление груди и вышла в ремиссию, однако в 2023 году болезнь вернулась сразу в четвертой стадии. Сердце девушки остановилось 12 сентября.

Тиана начала заниматься баскетболом в детстве, она была одной из ведущих защитниц команды Университета Сиракуз, достигла значимого этапа в карьере в 2021 году, выиграв бронзовые медали с национальной командой Австралии на Кубке Азии.

С 2021 по 2022 год играла в московском «Динамо», после завершения сезона вернулась в Австралию.

В 2023 году она оставила карьеру из-за рецидива рака, но продолжала работать в качестве тренера в Сиднее, сообщает ESPN.

