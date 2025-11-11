Умерла в 29 лет обладательница титула «Русская красавица» Юлия Рыбакова

Победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова скоропостижно скончалась в 29 лет. Сообщается, что причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.

Некролог опубликовали на странице во «ВКонтакте» Марийского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая. Учебное заведение Юлия окончила в 2016 году. Как сказано в посте, Рыбакову в молодом возрасте по пощадила болезнь. У нее диагностировали пневмонию, а после появились осложнения.

«К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет. Администрация, педагоги, выпускники и студенты колледжа приносят глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юлии!» — сказано в сообщении.

Отметим, что Рыбакова окончила колледж с отличием по специальности «Сольное и хоровое народное пение», а после поступила в Чувашский институт культуры и искусств.

