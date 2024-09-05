Умерла участница Олимпиады-2024, которую экс-бойфренд облил бензином и поджег

Участница Олимпиады в Париже Ребекка Чептегей умерла после того, как ее поджег бывший возлюбленный. 33-летняя спортсменка была госпитализирована 3 сентября с 75% ожогами тела.

Родные погибшей поделились своим горем в соцсетях. Также высказалась Федерация легкой атлетики Уганды.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая сегодня рано утром трагически пала жертвой домашнего насилия. Как Федерация, мы осуждаем подобные действия и призываем к справедливости. Да упокоится ее душа с миром», — написали коллеги.

Семья девушки поблагодарила людей за поддержку и молитвы.

Напомним, что бывший избранник Ребекки облил ее бензином и поджег после очередной ссоры. После случившегося отец спортсменки в разговоре с журналистами говорил о личной жизни дочери так.

«Когда моя дочь приехала тренироваться в Кению, они были вместе. Он не муж. Через некоторое время возникли споры по поводу имущества, у нас даже есть соответствующее дело в Управлении уголовных расследований. Она представляла Уганду в марафоне на Олимпиаде и только что вернулась оттуда. В Кению она приехала из-за дела, возбужденного в полиции, но теперь случилась эта страшная вещь», — делился мужчина.

Напомним, что Чептегеи на прошедших Олимпийских играх в Париже заняла 44-е место в марафоне. А ее бывший возлюбленный Ндиема также получил ожоги и попал в больницу.

Ранее мы писали о том, что в Курске отец в качестве наказания поджег 9-летнего сына.