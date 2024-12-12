«Умерла у нас на руках»: раскрыты подробности смерти актрисы, игравшей в спектаклях Ренаты Литвиновой

В возрасте 95 лет скончалась народная артистка Раиса Максимова. О смерти звезды театра и кино рассказала ее невестка Елена Шойко.

Раиса Максимова умерла у себя дома 11 декабря. По словам Шойко, актриса давно жаловалась на плохое самочувствие — летом она ушла в себя и практически не вставала с постели. 2 ноября звезде исполнилось 95 лет, и к ней будто снова вернулись силы. Максимова даже вышла на сцену, сыграв графину в отрывке из «Пиковой дамы»: она очень хотела увидеть зрителей, говорит невестка Раисы Викторовны.

Накануне утром у актрисы резко упало давление. Скорая помощь предложила увезти ее в инфекционную больницу, но потом стало ясно, что Раиса Викторовна не перенесет госпитализацию.

«Она впала в кому. В течение дня было пять скорых, врачи от неё не отходили. И до 22.00 делали все, чтобы её реанимировать. Но видно, пришел её срок. Она умерла у нас на руках, у себя дома. Как она хотела», — рассказала Елена Kp.ru.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. В 17 лет начала работать в Театре драмы имени Карла Маркса с должности «артистки вспомогательного состава». Окончила Саратовское театральное училище, играла в Саратовском ТЮЗе. После начала служить в МХТ им. Чехова. Выходила на сцену в основном в спектаклях Ренаты Литвиновой.

Ранее умер в возрасте 84 лет актер из сериалов «Скорая помощь» и «Оно» Майкл Коул.