Актриса Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни

Госпитализированная актриса Ирина Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. Информация об этом появилась в Telegram-канале 112.

По данным источника, артистка скончалась сегодня, 3 августа. Она умерла в больнице, куда ее доставили 30 июля с тяжелой формой гриппа. Пациентку сразу поместили в реанимацию, а в один из дней у нее остановилось сердце. Но тогда врачам удалось восстановить сердцебиение. В этот раз чуда не случилось.

Ранее мы писали о том, что близкие звезды советского кино признались, что «тревожные звоночки» были задолго до госпитализации.

Примерно полгода назад Ирина Петровна ограничила свой круг общения и практически полностью перестала выходить из дома. Как сообщает издание «7 Дней.ru», затворничество актриса выбрала из-за страха смерти. Она боялась, что ей может стать неожиданно плохо на улице, и никто не окажет ей помощь.

Также известно, что первые признаки плохого самочувствия у Мирошниченко проявились после дня рождения в конце июля. Однако артистка предпочитала игнорировать симптомы, даже не подозревая, что они указывали на тяжелую форму гриппа. Напомним, что, по неподтвержденной информации, в больнице у Ирины Петровны нашли опухоль в головном мозге и поставили диагноз – аденома гипофиза.