Умерла страдавшая болезнью Альцгеймера звезда фильма «Дневник памяти» Джина Роулендс

Умерла актриса Джина Роулендс. В последние годы звезда фильма «Дневник памяти» страдала болезнью Альцгеймера. Об этом сообщает TMZ.

Джина скончалась в возрасте 94-х лет в собственном доме в Калифорнии 14 августа. Рядом с ней были муж Роберт Форрест, с которым она прожила 12 лет, и дочь Александра Кассаветис. Печальные новости подтвердил сын-режиссер артистки Ник Кассаветис. Другие подробности пока не раскрываются.

Напомним, что в этом году стало известно, что Роулендс, как и ее героиня в культовом фильме, столкнулась с Альцгеймером. Долгое время родные предпочитали держать это в тайне, но в одном из последних интервью Ник Кассаветис решил рассказать об этом публично. Он делился, что диагноз его матери поставили пять лет назад. Перед смертью она находилась в полном слабоумии.

К слову, Джина Роулендс сыграла за свою карьеру в более 30-ти картинах. Сред них «Женщина не в себе», «Двойная жизнь Бетти Форд», «Глория» и другие.

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