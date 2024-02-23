Умерла спустя месяц после юбилея: ушла из жизни звезда «Доктора Кто» и бондианы Памела Салем

Умерла британская актриса кино и телевидения Памела Салем. В конце января ей исполнилось 80 лет. Об этом сообщает компания Big Finish, специализирующаяся на выпуске и производстве аудиокниг и постановок.

Актрисы сыграла профессора Рэйчел Дженсена в сериале «Доктор Кто». Всего на ее счету более десятка ролей.

Памела Салем родилась в Бомбее. Образование актриса получила в Гейдельбергском университете в Германии. После она училась в Центральной школе речи и драмы в Лондоне.

Салем стала известна после того, как сыграла злую ведьму Белор в детском фэнтезийном сериале ITV начала 1980-х годов «В лабиринте» и теневую помощницу мафии Джоан Фрэнсис в мыльной опере BBC «Жители Ист-Энда».

Помимо этого, она появилась в британских сериалах «Из неизвестного», «Линия Онедина», «Профессионалы» и других. В кино она сыграла роль мисс Манипенни в «неофициальном» фильме о Джеймсе Бонде 1983 года «Никогда не говори никогда» с Шоном Коннери в главной роли.

Вышла замуж за актера и продюсера Майкла О’Хагана, с которым познакомилась на съемочной площадке.

О причинах смерти актрисы не сообщается.

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