Философ Татьяна Горичева умерла после тяжелой болезни в возрасте 78 лет

В Санкт-Петербурге умерла христианский философ, богослов, писательница и зоозащитник Татьяна Горичева. Ей было 78 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. По словам литературоведа-япониста Александра Чанцева, Горичева долгое время тяжело болела.

Татьяна Горичева окончила философский факультет ЛГУ. Вместе с мужем, поэтом Виктором Кривулиным она издавала самиздатский журнал «37» и участвовала в создании первого независимого женского журнала «Женщина и Россия».

В 1980-х годах она эмигрировала, жила в Берлине и Париже. Окончила католический Институт святого Георгия во Франкфурте-на-Майне, а также слушала лекции в Сорбонне.

В 1988 году Горичева вернулась в родной Санкт-Петербург. В последние годы она была вице-президентом Русско-французского общества защиты животных, сообщает «Фонтанка».

