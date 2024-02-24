Умерла советская актриса, исполнившая роль Софьи в «Свадьбе в Малиновке»

На 89-м году жизни умерла советская актриса Людмила Алфимова. Зрителям она запомнилась по роли Софьи в известном фильме «Свадьба в Малиновке».

О кончине артистки сообщает kino-teatr.ru. Причины смерти не уточняются.

Людмила Алфимова родилась 4 сентября 1935 года в Харькове. В детстве мечтала стать летчицей, обучалась в Харьковском аэроклубе. Но стать пилотом ей не удалось, так как девушек не принимали в летные училища.

В 1958 году окончила Харьковский театральный институт. После начала работать в Киевском театре юного зрителя.

Первой работой актрисы на экране стала работа в фильме «Его поколение» Карла Гаккеля. Затем она снялась в комедии «За двумя зайцами». Настоящую славу Алфимовой принесла главная роль в советском фильме «Свадьба в Малиновке», где она сыграла Софью, жену командира отряда красных кавалеристов Назара Думы.

Также Алфимова сыграла в картинах «Юркины рассветы», «История одной любви», «По главной улице с оркестром» и других. Всего она снялась в более чем 40 фильмах.

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