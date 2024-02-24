Умер очередной актер «Улиц разбитых фонарей» после тяжелой болезни

Российский актер, шоумен и телеведущий Константин Капитан умер в возрасте 56 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Артист умер после тяжелой болезни. Похороны уже состоялись.

«Константин Капитан оставил после себя уникальное наследие. Давайте с благодарностью сохраним его. И сохраним светлую память о нашем Капитане», — написали близкие актера в соцсети.

Шоумен родился в Братске в 1967 году. Некоторое время он жил на Украине. В 1993 году получил степень по музыкально-речевому актерскому мастерству в ЛГИТМиК. Его путь на сцену начался в студенческом театре, после он работал актером театра «Буфф».

С 2004 года актер начал сниматься в кино. Он сыграл в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Дорожный патруль», «Храни ее любовь», «Такая работа» и других.

Ранее ушла из жизни спустя месяц после своего 80-летия звезда «Доктора Кто» и бондианы Памела Салем.