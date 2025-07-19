Умерла солистка взорвавшего Сеть дуэта «Зоя и Валера» Зоя Борисюк

Участница известного белорусского дуэта «Зоя и Валера» Зоя Борисюк (настоящее имя София — прим. «Страсти») умерла на 80-м году жизни. Траурную весть сообщили поклонники народных певцов в социальной сети.

Дуэт стал известен в 2012 году. Музыканты исполнили известную композицию Елены Ваенги «Курю» в домашних условиях. Их пение под баян сразу же вызвало восторг у публики: ролик, снятый троюродной сестрой Зои и Валерия, набрал на данный момент свыше 8 млн просмотров.

Неожиданно на пожилых брата и сестру обрушилась слава, и они стали народными любимцами. Артисты выступали в разных телевизионных передачах на федеральных каналах. Побывали они в гостях и у Андрея Малахова, который с прискорбием сообщил о смерти Зои в Telegram-канале.

«Царствия Небесного… Спасибо за ту теплоту и искренность, которые зрители будут помнить ещё долго», — написал телеведущий.

С тех пор народных исполнителей стали приглашать на праздники и корпоративные мероприятия. Зоя признавалась: молодость пришла к ней после 60 лет. В детстве она мечтала поступить в театральный вуз или музыкальное училище, но женщине пришлось полностью посвятить себя крестьянскому труду.

Личная жизнь артистки была также непростой. Один муж спился, второй бросил жену, когда она перенесла два инфаркта, сказав, что ему больная женщина не нужна. У Зои осталось двое детей — дочка работает в медицине, а сын, отработавший в МЧС, уже на пенсии.

Не сложились отношения с женами и у ее брата. Музыка стала для них настоящей отдушиной, вдохнувшей радость в непростую жизнь пенсионеров.

Прощание с Зоей прошло 16 июля в Беларуси.

Ранее 58-летняя педагог из Москвы погибла от удара молнии на пляже под Тулой.