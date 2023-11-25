Польская певица Слава Миколайчик скончалась в больнице, об этом сообщает «Российская газета».

Участница групп Trubadurzy и Czerwono-Czarni Слава Миколайчик скончалась после продолжительной болезни в больнице. О смерти коллеги сообщил основатель, барабанщик и вокалист группы Trubadurzy Мариан Лихтман.

«Ушла из жизни наша замечательная певица Славка Миколайчик, первая солистка „Трубадуров“. Нам очень грустно», — рассказал он.

Друг певицы Збигнев Рабинский рассказал, что когда звезде стало совсем плохо, в больницу позвали ее сына, живущего в Ирландии. По словам Збигнева, мужчина успел попрощаться с матерью.

«Она мгновенно пришла в себя, попрощалась с ним, и в тот же день умерла. Это было настоящее чудо», — рассказал он.

Слава Миколайчик стала известна в 1962 году после участия в Фестивале молодых талантов. Позже она записала хит Ach, Co To Był Za Ślub с группой Quorum.

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