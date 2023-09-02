Умерла сестра певицы Рианны

В возрасте 28 лет скончалась Танелла Аллейн, двоюродная сестра известной певицы Рианны. Прощание с девушкой прошло 28 августа на родине певицы, на острове Барбадос.

Во время церемонии звучала песня Рианны под названием «Lift Me Up». На панихиде присутствовала приемная мать Танеллы, Джули-Энн Брайан, которая описала покойную как особенную, дерзкую и храбрую женщину. Рианна хорошо общалась с Танеллой, поклонники части замечали их совместные фотографии в Сети.

Причины смерти девушки не разглашаются, но по словам матери, незадолго до смерти Танелле была сделана компьютерная томограмма, которая показала наличие «черной массы».

Отметим, что страшная трагедия не в первый раз посетила семью Аллейн. Шесть лет назад брат Танеллы по имени Тейвон был застрелен. А еще ранее, в возрасте 14 лет, умерла ее сестра-близнец Таниша.

Ранее мы писали, что ушел из жизни актер Алексей Янин.