Умерла руководитель цыганского ансамбля «Авэн ромалэ» Венера Ферарь

В Нижнекамске после тяжелой болезни скончалась танцовщица, хореограф и основатель цыганского ансамбля «Авэн ромалэ» Венера Ферарь. Два года она мужественно боролась с онкологическим заболеванием.

Печальную новость подтвердил сын артистки Руслан, который все это время был рядом с матерью. Он сообщил в соцсетях, что Венера Раисовна ушла из жизни в местной больнице.

В сентябре 2023 года артистке был поставлен диагноз «карцинома желудка». Она прошла несколько тяжелых курсов химиотерапии. Руслан оставил работу, чтобы ухаживать за матерью, покупал дорогостоящие лекарства и поддерживал ее на всех этапах лечения. В начале сентября он писал о критическом истощении организма Венеры — ее вес составлял всего 34 кг.

19 сентября в Нижнекамске состоялась церемония прощания с артисткой.

Венера Ферарь была выдающейся фигурой в мире танца. В молодости она выступала в легендарном московском театре «Ромэн», а позже создала в Татарстане собственный ансамбль «Авэн ромалэ». Ее уникальный талант, невероятная энергетика и мастерство в постановке цыганских танцев и танца живота сделали ее востребованной артисткой и педагогом.

Шоумен Артем Демидов, лично знавший Венеру, назвал ее уход огромной потерей, а ее сына Руслана — настоящим героем, до конца боровшимся за жизнь матери.

