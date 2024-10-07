Умерла прабабушка детей актера Павла Деревянко

Умерла Мария Мясищева, дочь знаменитого авиаконструктора Владимира Мясищева и прабабушка детей актера Павла Деревянко. Ей было 94 года.

Мария Владимировна долгое время болела. За женщиной ухаживали члены семьи и домработница, ее регулярно навещал и Павел Деревянко. При этом пенсионерка оставалась веселой, с удовольствием рассказывала смешные истории и просила любимые пельмени.

В последнее время, по данным mk.ru, состояние пожилой женщины ухудшилось. Мария Владимировна практически перестала узнавать родных. Накануне ей стало плохо — пенсионерка скончалась до приезда врачей.

Два года прабабушка детей Деревянко оказалась в центре скандала. Женщину заподозрили в незаконной регистрации мигрантов. Но в итоге ситуация разрешилась мирно.

С внучкой Марии Владимировной Дарьей актер встречался на протяжении нескольких лет. Она подарила Деревянко двух дочерей. В 2019 году Павел и Дарья собирались построить дом на Алтае, но в 2020 году стало известно о разрыве пары.

Сейчас Деревянко встречается с актрисой Зоей Фуць. Артист признался, что избранница ревнует его к поклонницам.