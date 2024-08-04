48-летний Павел Деревянко рассказал, что Зоя Фуць ревнует его к поклонницам. Об этом сообщает StarHit.

Актер Павел Деревянко познакомился с дизайнером одежды Зоей Фуць еще в 2021 году. Несмотря на это, пара пока не спешит официально оформлять отношения. Отметим, что 48-летний Деревянко ни разу не состоял в браке.

На вопрос журналистов, возможна ли свадьба с Фуць, актер ответил, что допускает такой сценарий.

«Возможно, но не будем загадывать», — заявил он.

Деревянко добавил, что возлюбленная часто ревнует его к поклонницам.

«Конечно, есть моменты, которые для нее категорически неприемлемы… Ну, поклонницы и все такое прочее. Она очень ревнивая», — объяснил он.

Актер добавил, что познакомился с Фуць благодаря сериалу «Беспринципные». Девушка настолько впечатлилась постельной сценой с участием Деревянко, что написала ему в соцсетях. Правда, между сообщением и встречей прошел целый год.

Ранее мы писали о том, что актер Павел Деревянко публично признался возлюбленной в чувствах.