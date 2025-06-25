Умерла после тяжелой болезни замгендиректора «России сегодня» Галина Кожина

Умерла первый заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина. На протяжении долгого времени она тяжело болела. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Уточняется, что Кожина скончалась 25 июня. По данным СМИ, она страдала от болезни, но ее диагноз не разглашается.

Галина Ивановна работала в медиагруппе «Россия сегодня» с 1987 года. Начинала она свой карьерный путь в позиции старшего бухгалтера управления делами.

«Она внесла большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач „России сегодня“ и осуществление информационных проектов и акций, направленных на укрепление позитивного образа России на международной арене», — сказано в некрологе.

Отметим, что за свои заслуги Кожина была удостоена ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Также ей вручали грамоту от президента России.

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