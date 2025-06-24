Умер в возрасте 88 лет советский актер Гуж Манукян

Умер советский и армянский актер Гурген Араксманян, известный под псевдонимом Гуж Манукян. Ему было 88 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет данных о том, что состоится церемония прощания и похороны.

В 1958 году Манукян получил диплом актера в Ереванском художественно-театральном институте и в том же году поступил на службу в Феодосийский драматический театр. В 1960 году перешел в Ереванский ТЮЗ, а с 1967 года работал в Ереванском Академическом театре драмы имени Капланяна.

Карьера Манукяна в кино началась в 1960-х годах. Он дебютировал на в роли Акоба из фильма «Попранный обет». Далее последовали роли в картинах «26 бакинских комиссаров», «Взрыв после полуночи», «Мосты через забвение», «Каменная долина» и другие, сообщает РИА Новости.

Ранее джазмен Фейя Факу умер при загадочных обстоятельствах на гастролях в Швейцарии. Ему было 63 года.