Умер в возрасте 53 лет арт-директор игры Half-Life 2 Виктор Антонов

Умер арт-директор игры Half-Life 2 Виктор Антонов. Ему было 53 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о том, где и когда состоятся похороны.

Антонов создал локации для популярных для Half-Life 2, Dishonored 1 и 2, Fallout 4 и Doom (2016).

Информацию о смерти арт-директора игры Half-Life 2 подтвердил сценарист Valve Марк Лэйдлоу, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее умерла участница шоу «Ты супер!» и актриса фильма «Мистер Нокаут» Ширин Абдуллаева. Ей было 19 лет. Причиной смерти стал менингит. Известно, что последние два месяца девушка находилась в коме.