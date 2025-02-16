Опубликовано 16 февраля 2025, 11:411 мин.
Умер в возрасте 53 лет арт-директор игры Half-Life 2 Виктор Антонов
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Умер арт-директор игры Half-Life 2 Виктор Антонов. Ему было 53 года.
Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет информации о том, где и когда состоятся похороны.
Антонов создал локации для популярных для Half-Life 2, Dishonored 1 и 2, Fallout 4 и Doom (2016).
Информацию о смерти арт-директора игры Half-Life 2 подтвердил сценарист Valve Марк Лэйдлоу, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее умерла участница шоу «Ты супер!» и актриса фильма «Мистер Нокаут» Ширин Абдуллаева. Ей было 19 лет. Причиной смерти стал менингит. Известно, что последние два месяца девушка находилась в коме.