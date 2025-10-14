Умерла после тяжелой болезни артистка Луганской филармонии Галина Мурзай

Умерла артистка Луганской академической филармонии ЛНР Галина Мурзай. Ей было 82 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что Галина Мурзай боролась с тяжелой болезнью, и ее сердце остановилось вечером 12 октября. Церемония прощания состоится 16 октября в университетской церкви мученицы Татьяны.

«С невыразимой печалью мы прощаемся с Галиной Николаевной Мурзай. Ее уход — невосполнимая потеря для всех, кто ценил истинное мастерство и душевное исполнение», — говорится в некрологе на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Галина Мурзай окончила Ворошиловградский педагогический институт (ныне — Луганский педуниверситет).

С 1968 года выступала в Луганской филармонии. Она оставила сцену в 2001 году и занялась педагогической деятельностью. В 1971 году стала лауреатом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады, где заняла третье место, уступив вторую строчку Льву Лещенко.

В 1978 году артистку удостоили звания народной артистки УССР.

С 2005 года работала на кафедре пения и дирижирования Института культуры и искусств Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

