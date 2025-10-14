Иранский режиссер «Сказок Киша» Насер Таджвай умер в возрасте 84 лет

Иранский режиссер и сценарист Насер Таджвай скончался на 85-м году жизни. О его смерти в социальных сетях сообщила супруга покойного, актриса и продюсер Марзие Вафамехр. Подробности кончины не уточняются.

Таджвай был одной из ключевых фигур в иранском кинематографе, лауреатом и номинантом многих международных кинофестивалей, включая Каннский. Его творческая карьера началась в 1960-х годах. Он работал как режиссер, сценарист, продюсер, монтажер и производственный менеджер.

За годы работы Насер Таджвай снял ряд знаковых картин, вошедших в золотой фонд иранского кино. Среди них — «Капитан Хоршид», созданный по мотивам романа Эрнеста Хемингуэя «Иметь и не иметь», а также получившие широкую известность «Сказки Киша», «Горький чай» и «Проклятие».

ОН работал в разных жанрах, создавал как игровое, так и документальное кино, а также телевизионные сериалы.

