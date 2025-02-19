Умерла после сердечного приступа звезда «Мальчишника в Вегасе» Ариана Белламар

Умерла звезда фильма «Мальчишник в Вегасе» и модель Playboy Ариана Белламар. Ей было 46 лет.

Официальной причиной смерти американской актрисы назвали сердечный приступ. При этом Ариана Белламар скончалась еще 20 декабря, но родственники сообщили об этом только сейчас.

Бывший муж модели Таннер Слоут объявил сбор пожертвований и указал бенефициаром счета ее представителя Скотта Шелли.

«Таким образом, финансовая ответственность за организацию похорон Ари легла на Скотта и меня», — приводит его слова The New York Post.

Карьера Арианы на телевидении началась с шоу «Няни из Беверли-Хиллз». Кроме того, ана снималась в реалити-шоу о знакомствах «Сваха-миллионер». Актриса исполнила роли в фильмах «Отряд самоубийц» и «Мальчишник в Вегасе».

В 2017 году Белламар обвинила актера Джереми Пивена в домогательствах на съемках и в особняке Playboy. Однако он отверг все обвинения в свой адрес.

Ранее ушел из жизни основатель и солист знаменитой британской группы The Jam Рик Баклер. Музыкант скончался в возрасте 69 лет, причина смерти - непродолжительная болезнь. Уточняется, что в начале февраля артист из-за проблем со здоровьем был вынужден отменить ранее анонсированный тур.