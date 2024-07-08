Умерла после болезни 67-летняя актриса Надежда Матушкина

Скончалась 67-летняя актриса Надежда Матушкина. Артистка, известная по фильмам «Фронт за линией фронта», «Линия жизни», «Испытатели», умерла после болезни.

Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ. Матушкина была членом организации.

«8 июля 2024 года на 68 году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса, член Союза кинематографистов России Надежда Леонидовна Матушкина», - говорится в сообщении.

Актриса родилась в Свердловской области. Закончила ВГИК. Ее первый дебют в кино состоялся в 1976 году. Матушкина сыграла Дусю в картине «Одни сутки из тысячи ста».

В организации отмечают, что она всегда была готова поделиться опытом и талантом с начинающими артистами. За это Матушкину любили и уважали как коллеги, так и зрители.

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