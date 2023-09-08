Умерла победившая рак груди испанская актриса и певица Мария Хименес

Умерла победившая рак груди испанская актриса Мария Хименес. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание El Debate.

73-летняя актриса и певица ушла из жизни 7 сентября 2023 года из-за остановки сердца. Десять лет назад у знаменитости диагностировали рак груди. Мария перенесла операцию по удалению опухоли и прошла курсы химиотерапии. После этого врачи сообщили, что она победила недуг.

Несмотря на это, актриса имела серьезные проблемы со здоровьем. В 2019 году ее экстренно госпитализировали из-за сбоя в пищеварительной системе. Спустя 4 года знаменитость вновь доставили в больницу по этой же причине. Однако медикам не удалось помочь певице.

Напомним, что Хименес известна зрителям благодаря участию в таких проектах, как «Мужество», «Жизнь всегда коротка». Артистка получила Золотую медаль за заслуги перед искусством. Награда была ей вручена министерством культуры Испании.

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