Умер на 89-м году жизни папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск. Ему было 88 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

Напомним, что в феврале этого года Франциск попал в больницу в Риме. Ему диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию. Однако после более тщательного расследования диагноз изменили на комплексное заражение легких. Уже тогда состояние папы в Ватикане называли критическим.

К слову, еще 20 апреля в Пасху папа римский выступил с праздничным посланием. В нем он призвал к миру во всем мире и поздравил всех верующих.

После смерти папы по старинным обычаям официальное заявление делает камерленго. Он обязан прийти к телу папы и назвать ему по имени - Хорхе Марио Бергольо. Если он не откликнется, то его принято считать мертвым. После этого с руки папы снимают перстень и уничтожают его.

Ранее умер модельер Аурелио Костарелла, работавший с Шарлиз Терон. У него была тяжелая болезнь мозга.