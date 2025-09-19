Умерла от рака груди режиссер Диана Мартель, снявшая клипы Агилере и Мэрайе Кэри

В США скончалась режиссер музыкальных клипов Диана Мартель. Ей было 63 года.

По данным издания Rolling Stone, Диана умерла в больнице Memorial Sloan Kettering Hospital, в окружении друзей и семьи, после долгой борьбы с раком груди.

Мартель родилась и выросла в центре Нью-Йорка. Она бросила школу в конце 80-х и в начале 90-х увлеклась клипмейкерством. Она является автором нескольких клипов для Мэрайи Кэри, в том числе I Want For Christmas Is You, Dreamlover, My All.

В начале 2000-х Диана сняла для Кристины Агилеры клипы на песни Genie in a Bottle и What a Girl Wants. Кроме того, хит Like I Love You Джастина Тимберлейка также является ее работой.

Диана Мартель успела поработать и с Бритни Спирс, Ники Минаж; Эддисон Рэй и другими звездами.

В 2013 году Диана сняла два самых обсуждаемых и противоречивых клипа последних десятилетий: We Can't Stop в исполнении Майли Сайрус и Blurred Lines Робина Тика с Фарреллом и TI.

в 2022 году Диану назначили приглашенным кинорежиссером в Университет Орегона, где она провела серию общественных мероприятий и вела курс по созданию музыкальных клипов. Последним клипом, снятым Мартел, был клип Сиары Ecstasy, который вышел в начале 2025 года.

У нее остались тетя, три любимых и кота (Поки, ПопПоп, ПомПом) и множество любящих друзей. Своей семьи у Дианы не было.

