Потерял сознание во время съемок: индийский актер Робо Шанкар умер в возрасте 45 лет

Индийский актер кино и ТВ, популярный стендап-комик и певец, известный под именем Робо Шанкар, скончался в реанимации после того, как потерял сознание во время съемок. Ему было 46 лет. Об этом сообщает DT Next.

Как рассказал брат артиста, в понедельник, 15 сентября, Шанкар присутствовал на пудже в Prasath Studios, после чего отправился на съемки. Позже он почувствовал усталость и головокружение и обратился в частную клинику. Там ему поставили капельницу с фруктозой, после чего актер вернулся к работе.

Однако его состояние ухудшилось: он снова потерял сознание, и у него началась рвота с кровью. Врачи, которые позже провели эндоскопию, подтвердили, что у него повреждены некоторые органы.

Шанкар умер 18 сентября. Также отмечается, что у индийской звезды диагностировали заболевания почек и печени.

Актер начал сниматься в кино в 1990-х годах. Принял участие в более десяти проектах, среди которых «Кобра», «Легенда», «Тень ночи», и другие. Он также занимался озвучкой мультфильмов.

Прозвище Робо Шанкар закрепилось за исполнителем еще в юности, он талантливо изображал в танцах движения робота.

