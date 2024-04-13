Умерла оперная певица и наследница поэта Александра Пушкина Майя. Об этом сообщает ИА Регнум.

10 апреля скончалась оперная певица и преподаватель вокала Майя Пушкина. Ей было 85 лет. Женщина являлась родственницей поэта Александра Пушкина по линии его младшего брата Льва.

По данным источника, последние годы Пушкина сильно болела и находилась в больнице.

«Несколько месяцев назад Майя Пушкина лежала в отделении паллиативной помощи. У неё прогрессировала деменция. В итоге она всё-таки уговорила родственников забрать её домой, чтобы там тихо уйти», — сообщил источник.

Майя Пушкина родилась в 1938 году. Она была оперной и камерной певицей, преподавала вокал. О родстве с поэтом женщина узнала уже в зрелом возрасте — об этом ей рассказал священник, который был членом Пушкинского дома в Москве.

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