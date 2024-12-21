Причиной смерти экс-чемпиона мира по боксу Тьерри Жакоба стал рак легких

Во Франции умер бывший чемпион мира по боксу в наилегчайшем весе по версии WBC Тьерри Жакоб. Ему было 59 лет.

Как сообщает портал BoxingScene, причиной смерти спортсмена стал рак легких. Известно, что Жакоб продолжительное время боролся с болезнью.

Информация о том, где будет похоронен спортсмен, не раскрывается.

Тьерри Жакоб провел на профессиональном ринге 45 боев, в которых одержал 39 побед.

В 1992 году он стал чемпионом WBC, одержав победу над спортсменом из Мексики Даниэлем Сарагосу. При этом долго удерживать титул он не смог - всего через три месяца боксер вышел на ринг и проиграл американцу Трэйси Паттерсону.

Спортсмен завершил карьеру в 1994 году победой над Эдгаром Балленом. Позже Тьерри Жакоб тренировал своих сыновей Ромена и Жоффри. Первый выиграл титул чемпиона Европы среди юниоров в легком весе, а второй — титул чемпиона Франции.

Ранее умерла балерина Ирена Баженова, известная по роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица». Ей было 88 лет. Причина смерти не раскрывается, но отмечается, что артистка тяжело болела.